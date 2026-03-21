Тысячи судеб и тонны помощи: Центр «Наследие» подвёл итоги пяти лет гуманитарной работы

Центр «Наследие» подвёл итоги пяти лет работы, за которые из небольшой инициативы вырос в крупную общественную структуру с десятками проектов по всей стране. Организация объединила волонтёров, представителей бизнеса, культуры и духовенства вокруг идеи помощи людям и сохранения исторической памяти.

За это время поддержку получили более 40 тысяч человек, а общий объём гуманитарных грузов превысил 810 тонн. Только продуктовой помощи передано на сумму свыше 3,3 млн рублей, при этом работа ведётся не разово, а на постоянной основе через программы, акции и партнёрские соглашения.

Одним из ключевых направлений стала программа «Наследие Донбасса», в рамках которой в новые регионы и зону СВО регулярно отправляют продукты, медикаменты, экипировку, технику и транспорт. Помощь координируется напрямую с воинскими подразделениями, включая части Таманской дивизии, а также с гражданскими структурами на местах.

Параллельно Центр развивает и просветительскую повестку. Проект «Наше наследие» объединяет образовательные встречи, телемосты и культурные инициативы от общения с потомками исторических фигур до поездок по монастырям и музеям для пожилых людей и семей с трудной жизненной ситуацией.

Отдельное направление связано с духовными экспедициями. В рамках программы «Православные рубежи России» участники доставляли святыни в труднодоступные регионы от арктических территорий до Курильских островов. Там устанавливали кресты, передавали иконы и проводили символические акции, которые связывают географию страны с её культурной и религиозной традицией.

Центр также участвует в поисковых экспедициях, связанных с историей Великой Отечественной войны. В ходе работ на Чукотке удалось обнаружить места крушений самолётов трассы АлСиб, найти фрагменты техники и личные вещи экипажей, а затем установить памятные знаки с восстановленными именами лётчиков.

Помимо этого, организация занимается социальной поддержкой: регулярно помогает детским домам, интернатам и малоимущим семьям, а также оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. Так, во время паводка в Орске туда доставили десятки тонн питьевой воды.

За свою деятельность Центр получил более 60 наград и благодарностей, включая оценки на уровне федеральных властей. Работа организации продолжает расширяться, охватывая новые регионы и направления.

Ранее Life.ru писал, что центр «Наследие» получил официальную благодарность от вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Награду вручили во время церемонии в Доме Правительства – там отметили вклад организации в общественные проекты и работу с людьми. Отдельно подчеркнули её постоянную деятельность в сфере сохранения истории и поддержки социальных инициатив.