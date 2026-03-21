В МИД России жёстко отреагировали на инцидент с задержанием иностранцев в Индии, связав его с деятельностью Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский превратился в «экспортёра нестабильности».

Речь идёт о задержании в Нью-Дели граждан Украины и США, которых подозревают в незаконном пересечении границы с Мьянмой. Они контактировали с местными группировками и планировали передать им беспилотники, произведённые в странах ЕС.

В МИД обратили внимание, что украинские власти предпочли не комментировать ситуацию. При этом, как отметила Захарова, в Киеве попытались обвинить российские и индийские СМИ в искажении фактов.

«Произошедшее наглядно свидетельствует, что неонацистский режим Зеленского превратился в одного из основных экспортёров нестабильности по всему миру», – заявила дипломат.

Она добавила, что подобные случаи должны стать сигналом для других стран. По словам спикера МИД, государствам стоит внимательнее относиться к действиям Киева на международной арене.

«Призываем страны мирового большинства задуматься о дестабилизирующей деятельности агонизирующего киевского режима», – подчеркнула Захарова.

Ранее Life.ru ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Попов прокомментировал задержание украинцев в Индии. Он предположил, что речь может идти о подготовке инструкторов или боевиков для работы в разных регионах. По его версии, таких людей могут использовать для провокаций якобы от имени России, в том числе на территории Европы.