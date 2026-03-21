Новая цифровая система связи Бундесвера оказалась опасной для военных

Новая цифровая система связи Бундесвера, проходящая испытания, оказалась не только неработоспособной, но и потенциально смертельно опасной для военнослужащих. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на секретный документ с результатами тестов.

Проблемы возникали на обычных учениях. После установки системы в танки Leopard 2 A7V сбои случались при передаче простых радиосообщений — солдаты порой не могли расслышать приказ немедленно прекратить огонь. В реальном бою это могло бы стоить им жизни.

Особую тревогу вызвал отказ системы отслеживания «своих» (Friendly Force Tracking). Без неё в боевых условиях резко возрастает риск попасть под огонь собственных подразделений.

«В её нынешнем состоянии общая базовая система D-LBO не готова ни для эксплуатационных испытаний, ни для проведения подготовки и учений», — говорится в документе.

