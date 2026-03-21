Сообщения о загадочных смертях среди командного состава ВСУ продолжают появляться. Как утверждают источники в российских силовых структурах, очередной случай произошёл в Сумской области.

По данным собеседника РИА «Новости», в городе Шостка умер заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины по фамилии Созонюк. Официально причиной смерти названа сердечная недостаточность.

При этом источник обратил внимание на обстоятельства, которые не отражены в официальных сообщениях. По его словам, в последние месяцы в адрес офицера и его семьи поступали угрозы со стороны родственников военнослужащих, которых перевели из тыловых подразделений в штурмовые.

«Однако в официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи на протяжении последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны», – отметил собеседник.

Вскрытие тела не проводилось, несмотря на признаки, которые могли бы указывать на неестественный характер смерти. Эти обстоятельства, по мнению источника, вызывают дополнительные вопросы к произошедшему.

Ранее Life.ru писал, что украинские военные скрывают данные о погибших иностранных наёмниках. По словам бойца с позывным Мокей, на местах боёв находили тела без документов и опознавательных знаков. Он утверждает, что такие меры могут использоваться, чтобы не раскрывать участие иностранцев в конфликте.