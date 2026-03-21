21 марта, 04:44

У берегов Сицилии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

У берегов Италии зафиксировали подземные толчки – землетрясение произошло в районе Сицилии. По данным Геологической службы США, магнитуда составила 5,2.

Сейсмическое событие произошло в 55 километрах к северу от острова Сицилия. Толчки зарегистрировали в 1:46 по времени UTC (4:46 мск), а очаг залегал на глубине около 10 километров.

Пока сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Ситуация остается под наблюдением, данные уточняются.

Ранее Life.ru писал, что у побережья Италии уже фиксировали более сильные подземные толчки. Тогда в районе Тирренского моря произошло землетрясение магнитудой 5,9 – эпицентр находился недалеко от острова Искья и Неаполя. Несмотря на ощутимые колебания, обошлось без разрушений и пострадавших, угрозу цунами тоже не объявляли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
