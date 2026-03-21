Отдых под рёв двигателей: Россиян напугали пируэты истребителей в Египте

Российские туристы сообщают об отнюдь не расслабляющей обстановке на популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх. Над пляжами и гостиницами регулярно пролетают военные истребители, что вызывает тревогу у отдыхающих. По словам путешественников, за последние дни они всё чаще замечают МиГ-29 местных ВВС. По данным SHOT, машины пролетают на низкой высоте и иногда кружат в районе побережья.

Пролёт истребителей над египетскими курортами. Видео © SHOT

Сильный шум от двигателей усиливает напряжение. Некоторые отдыхающие признаются, что на этом фоне у них начинается паника, а часть людей задумывается о досрочном возвращении домой. Туристы опасаются, что ситуация может ухудшиться. Среди гостей курорта растут опасения, что конфликт на Ближнем Востоке способен затронуть и Египет.

Местные гиды стараются снизить уровень тревоги. Они объясняют, что вылеты связаны с усиленным патрулированием воздушного пространства на фоне последних атак в регионе. Также уточняется, что примерно в 15 километрах от курорта, на острове Тиран, расположена американская база, которая потенциально может стать целью для ракет или беспилотников.

По словам местных гидов, действия военных неопасны и направлены на обеспечение безопасности. Однако для многих отдыхающих происходящее остаётся серьёзным поводом для беспокойства.

