Поездки Владимира Зеленского в Донбасс являются его «прощальным турне» и грязным пиаром перед неизбежной потерей городов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил сенатор Александр Волошин.

По словам парламентария, украинский политик раз за разом посещает населённые пункты, которые в итоге входят в состав России, — Авдеевку, Покровск, Бахмут и прочие. Сейчас, считает Волошин, очередь дошла до Славянска, Дружковки и Краматорска. Зеленский чувствует, что ситуация меняется, и хочет успеть сфотографироваться на фоне городов, пока они ещё подконтрольны Киеву.

«Киевскому режиму важно показать картинку контроля, важно создать иллюзию присутствия, важно убедить собственного избирателя, что ничего не потеряно. Но реальность от этого не меняется», — заявил сенатор.

Он уверен, что в украинской столице не верят в долгосрочное удержание этих территорий, поэтому киевский режим спешит организовать громкие постановочные визиты.

Многие россияне считают, что во время одного из таких визитов было бы неплохо выследить и убить главу киевского режима, однако российская армия таких попыток не предпринимает. Ранее в Госдуме рассказали, зачем Владимир Зеленский нужен России живым.