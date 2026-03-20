Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram жёсткий пост о Владимире Зеленском. В сообщении он несколько раз использовал резкие формулировки в адрес бывшего комика, дорвавшегося до власти.

Публикацию Медведев посвятил вопросу переговоров и возможных будущих договорённостей. По его мнению, Зеленский не может рассматриваться как легитимная сторона для подписания капитуляции.

В качестве исторического примера он сослался на события 1945 года. Медведев напомнил, что капитуляцию Германии тогда подписывал не Адольф Гитлер, а представители немецкого военного командования.

В своём сообщении зампред Совбеза также вновь подчеркнул позицию Москвы о нелегитимности нынешнего руководства Украины. На этом фоне текст сопровождался серией оскорбительных эпитетов в адрес Зеленского.

Ранее Медведев отметил, что украинский кризис, поддерживаемый западными странами, рано или поздно завершится. Он сравнил текущую ситуацию с другими историческими конфликтами и подчеркнул, что подобные кризисы всегда находят своё завершение.