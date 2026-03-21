21 марта, 07:46

Путин только выигрывает от напряжённости в мире, считают в Италии

AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин оказался в наилучшем геополитическом положении за последние годы на фоне снятия санкций и энергокризиса в Европе, пишет итальянский портал AntiDiplomatico. Издание ссылается на мнение украинских обозревателей, лояльных Киеву.

По словам авторов материала, Россия зарабатывает миллиарды на ситуации на Ближнем Востоке, а санкционное давление ослабевает. На этом фоне Европа сталкивается с острейшим энергетическим кризисом, из-за которого Украина отходит на второй план в западной повестке.

«По мнению украинских обозревателей, лояльных киевскому режиму, на фоне проблем Киева, связанных с поставками противоракетного оружия Украине, Путин, возможно, находится в наилучшем геополитическом положении за последние годы», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что от высоких цен на нефть в мире РФ становится богаче. По его словам, такие доходы напрямую влияют на увеличение поступлений в государственный бюджет.

Владимир Озеров
