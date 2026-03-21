В субботу в Москве температура достигнет 11 градусов

В Москве в субботу ожидается до 11 градусов тепла, что на 4–5 градусов выше климатической нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду в столичном регионе влияет гребень антициклона. Осадков не прогнозируется, будет облачно с прояснениями. Днём в городе воздух прогреется до 9–11 градусов, в области — до 7–12.

Ветер слабый, западный, 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру достигнет 754 мм ртутного столба, выше нормы.

Ранее врач предупредила, что смена погоды может заставить гипотоников начать падать в обмороки, поскольку организм не успевает подстроиться под новые условия. Это случается при понижении давления, а при повышении возможны кризы.