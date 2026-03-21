Центр Израиля атакован иранскими ракетами, в районе Тель-Авива слышны взрывы

Центральная часть Израиля оказалась под иранским огнём, в том числе ракеты летели в сторону Тель-Авива. Во многих районах страны звучит воздушная тревога, граждан просят спуститься в убежища. Об этом пишет ТАСС.

По словам очевидцев, в центральных районах Израиля звучат взрывы. С начал текущих суток это первая воздушная тревога в Тель-Авиве. О масштабах разрушений и возможных жертвах пока не сообщается.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини. По данным иранских государственных СМИ, он погиб в ночь на 20 марта в результате удара США и Израиля. Атака на Тегеран началась 28 февраля. Вашингтон не скрывает, что хочет добиться смены власти в стране.