Автомеханик угнал машину клиента и два дня катался по Петербургу

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 31-летний автослесарь, который вместо ремонта решил покататься на машине клиента. История началась в декабре прошлого года: мужчина оставил свой «Опель» в гараже на улице Красной для починки, но через несколько дней, когда приехал проверить ход работ, не обнаружил на месте ни машины, ни мастера.

Как выяснилось позже, слесарь с четвёртого по пятое декабря ездил на чужом автомобиле по своим делам, не ограничившись рамками сервиса. Сам мужчина ранее уже был судим. Теперь его обвиняют в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Уголовное дело передано в суд, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Урюпинске произошла криминальная история. Местная жительница лишилась автомобиля. 24-летняя девушка припарковала «Ладу 211440» во дворе и не позаботилась о сигнализации. Ночью её машиной заинтересовался пьяный прохожий. 29-летний ранее судимый мужчина заметил открытый багажник и ключи, сел за руль и поехал домой.