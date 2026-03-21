Подполье сообщило о «хорошем прилёте» по воинской части ВСУ в Запорожье

В пригороде подконтрольного Киеву Запорожья был нанесён удар по воинской части ВСУ. Об этом заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, добавив, что урон был нанесён достаточно серьёзный.

Удар пришёлся по воинской части в районе населённого пункта Балабино. После взрыва зафиксирована активность экстренных служб: к месту происшествия направилось много машин скорой помощи, а также несколько вертолётов, предположительно для эвакуации.

«Очень хороший прилёт в Балабино», — написал подпольщик.

Ранее российские силовики обнаружили и уничтожили пункт управления дронами, который украинские военные разместили в здании гражданской больницы. Сообщается, что в результате от места дислокации операторов украинских БПЛА ничего не осталось.