В Подмосковье спустя 15 лет возвращают вытрезвители

В Московской области приняли решение вернуть вытрезвители, которые были закрыты 15 лет назад. Об этом сообщает «Москва 24».

Новые учреждения будут рассчитаны на 10 тысяч обращений граждан в год. Причиной их открытия стало то, что больницы отказываются принимать людей в состоянии алкогольного опьянения, если нет показаний для госпитализации.

Ранее в феврале стало известно, что по итогам года Чечня заняла первое место в России по минимальному уровню потребления алкоголя. В среднем на душу населения в регионе пришлось всего 0,04 литра за год. На втором месте по трезвости расположилась Ингушетия с показателем 0,6 литра на человека, на третьем — Дагестан (0,9 литра). В пятёрку регионов с наименьшим потреблением также вошли Кабардино-Балкария (2,1 литра) и Карачаево-Черкесия (2,65 литра).