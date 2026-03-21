В Сумской области нанесён удар по тренировочному лагерю ВСУ. Взрыв прогремел с южной стороны населённого пункта Нижняя Сыроватка. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев

«Предварительно прилёт по тренировочной базе в Нижней Сыроватке, на пейнтбольном полигоне», — сказано в публикации. После прилёта зафиксирована активность машин скорой помощи.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные засекречивают информацию о гибели иностранных наёмников. По словам бойца с позывным Мокей, на местах столкновений находят тела без документов и каких-либо опознавательных знаков. Он считает, что такие меры могут быть направлены на то, чтобы скрыть участие иностранцев в конфликте.