Уроженка Донбасса отправилась добровольцем на СВО, за ней последовал и сын

На премьере фильма «Малыш» с Глебом Калюжным в главной, в основу которого легла реальная история донецкого добровольца, журналисты Пятого канала встретили уроженку Донбасса Анну Илясову, она тоже добровольно отправилась на СВО.

Женщина рассказала, что принимала участие в штурме Мариуполя и других важных операциях ВС РФ. Примеру бойца последовал её сын, который тоже отправился на фронт.

«У меня сын, 22 года. Он тоже служит в зоне СВО», — подчеркнула Илясова.

Кстати, военная драма «Малыш» вышла в широкий прокат 26 февраля на 1647 площадках. За первый уикенд фильм посмотрели более 92 тысяч человек. Лидерами по сборам стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.