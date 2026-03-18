Российский боец с позывным Алга рассказала, что управляет всеми типами БПЛА на СВО
Алга. Обложка © RT
Боец с позывным Алга уже год находится в зоне специальной военной операции. В беседе с военкором RT Юлией Мартовалиевой она рассказала, что управляет беспилотниками всех типов, может заменить оператора, штурмана, а также отремонтировать и настроить любой дрон.
Изначально Алга хотела служить в разведке, но командиры разглядели её технические способности и направили на работу с беспилотниками.
Ранее боец ММА Вячеслав Дацик заявил, что останется на фронте до конца после гибели сына в зоне СВО. Спортсмен гордился своим наследником и радовался его успехам, например, личному рекорду в подтягиваниях. Информация о гибели 21-летнего Ярослава подтвердилась 15 марта.
