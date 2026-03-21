Гонорары бойцов Hardcore упали с 1 млн до 12 тысяч рублей за бой

Гонорары бойцов лиги Hardcore резко упали. Если раньше они могли получать миллион за бой, то сейчас средние выплаты составляют 12–35 тысяч рублей, рассказал Mash на спорте один из участников промоушена. Деньги выдают только наличными, и получить их можно не на мероприятии, а после — в офисе.

Размер гонорара зависит от медийности бойца: чем больше подписчиков, тем выше сумма. Топы могут заработать 150–200 тысяч рублей. При этом медосмотры стали минимальными: анализы не берут, осматривают только перед боями.

Анатолий Сульянов, основатель лиги, объяснил сокращение выплат уходом крупных спонсоров — букмекеров. Проблемы с ФНС также повлияли на финансовую модель промоушена.

Ранее стало известно, что чемпион UFC Чимаев напал на ветерана ВВС США в аэропорту Дублина. Инцидент произошёл в начале февраля. О случившемся рассказал сам пострадавший — бывший военный лётчик. По его словам, он подошёл к Чимаеву, чтобы как фанат выразить восхищение, но реакция оказалась неожиданной.