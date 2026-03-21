ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ в 137 районах

ВС РФ поразили в течение суток объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые для нужд ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны России.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 137 районах», — уточнили в ведомстве.

Ранее ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданском медучреждении. Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке.