21 марта, 09:59

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ в 137 районах

Российский военнослужащий с автоматом АК-12. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ поразили в течение суток объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемые для нужд ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны России.

В ходе боевых действий оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли удары по целям в 137 районах.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 137 районах», — уточнили в ведомстве.

Кареты скорой помощи устремились на полигон ВСУ под Сумами после удара ВС РФ

Ранее ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданском медучреждении. Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке.

Наталья Афонина
