«Позор Японии»: Такаити оконфузилась из-за фото в странной позе из США

В Японии разгорелось бурное обсуждение после того, как Белый дом опубликовал снимок премьер-министра Санаэ Такаити, сделанный во время торжественного ужина в США. Фотография, на которой глава правительства с полувскинутыми руками и широко открытым ртом эмоционально реагирует на происходящее, была выбрана самой первой в фотоотчёте на сайте Белого дома.

Часть пользователей сочла поведение лидера страны неуместным на фоне напряжённой международной обстановки.

«Позор для Японии. Позор века», — написал пользователь под ником «Кайросукронос» в соцсети Х.

Другие обратили внимание, что подобная реакция выглядит как демонстрация чрезмерной близости с США. Некоторые пользователи опубликовали снимки Такаити в молодости в схожей позе, сравнивая их с новым фото.

Сама Такаити сообщила, что на ужине военный оркестр исполнил её любимую композицию Rusty Nail японской рок-группы X Japan. Канцелярия премьера также опубликовала видео с мероприятия, на котором видна её эмоциональная реакция. Публикация ролика лишь подогрела споры. Пользователи обратили внимание, что Такаити поглаживает руку Дональда Трампа в ответ на его похлопывания, назвав это «подхалимством».

Ранее японский комитет мира выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Санаэ Такаити после её встречи с президентом США Дональдом Трампом. В организации заявили, что действия главы правительства позорят страну перед мировым сообществом. Особое возмущение вызвало то, что Такаити не подвергла критике атаки США на Иран, которые авторы документа называют нарушением Устава ООН.