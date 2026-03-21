В Шотландии задержали иранца и румынку за попытку проникнуть на базу ВМС

В Шотландии задержали двух иностранцев по подозрению в попытке проникновения на военно-морскую базу Клайд. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошёл вечером 19 марта. 34-летнего иранца и 31-летнюю румынку взяли на месте. Им предъявили обвинения. В понедельник, 23 марта, они предстанут перед судом в Дамбартоне. Расследование продолжается.

Ранее королевская прокурорская служба Великобритании объявила о выдвижении обвинений в шпионаже двум жителям Лондона. Фигурантами дела стали 40-летний Нематолла Шахсавани и 22-летний Алиреза Фарасати, которым инкриминируют сбор информации в интересах Ирана.