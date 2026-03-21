Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 10:49

Миронов предложил вернуть программу детского кешбэка за отдых в лагере

Дети, отдыхающие в «Артеке». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Дети, отдыхающие в «Артеке». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой возродить программу детского кешбэка и возвращать родителям часть стоимости путёвок в летние лагеря.

«Мы будем настаивать на детском кешбэке — возврат за детский отдых. Программа очень хорошо себя показала в 2021-22 годах. Мы будем этого добиваться», — сказал Миронов.

По его словам, число детей, отдыхающих в лагерях, снижается, что говорит о необходимости не точечных льгот, а широких мер поддержки.

Программа детского кешбэка действовала в 2021–2022 годах по поручению президента. Она предусматривала возврат 50% стоимости путёвки (до 20 тысяч рублей). В 2021 году в её рамках отдохнули 420 тысяч детей.

Летний отдых в 2026 году для россиян подорожает на 8–12%
Летний отдых в 2026 году для россиян подорожает на 8–12%

Ранее россиянам напомнили, что для полноценного восстановления организму требуется отпуск продолжительностью не менее месяца. По данным опросов, половина граждан предпочла бы отдых от месяца, 25% — дольше, а две недели устраивают лишь небольшое количество респондентов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar