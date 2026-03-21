Миронов предложил вернуть программу детского кешбэка за отдых в лагере
Дети, отдыхающие в «Артеке». Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой возродить программу детского кешбэка и возвращать родителям часть стоимости путёвок в летние лагеря.
«Мы будем настаивать на детском кешбэке — возврат за детский отдых. Программа очень хорошо себя показала в 2021-22 годах. Мы будем этого добиваться», — сказал Миронов.
По его словам, число детей, отдыхающих в лагерях, снижается, что говорит о необходимости не точечных льгот, а широких мер поддержки.
Программа детского кешбэка действовала в 2021–2022 годах по поручению президента. Она предусматривала возврат 50% стоимости путёвки (до 20 тысяч рублей). В 2021 году в её рамках отдохнули 420 тысяч детей.
Ранее россиянам напомнили, что для полноценного восстановления организму требуется отпуск продолжительностью не менее месяца. По данным опросов, половина граждан предпочла бы отдых от месяца, 25% — дольше, а две недели устраивают лишь небольшое количество респондентов.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.