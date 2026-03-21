Миронов предложил вернуть программу детского кешбэка за отдых в лагере

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой возродить программу детского кешбэка и возвращать родителям часть стоимости путёвок в летние лагеря.

«Мы будем настаивать на детском кешбэке — возврат за детский отдых. Программа очень хорошо себя показала в 2021-22 годах. Мы будем этого добиваться», — сказал Миронов.

По его словам, число детей, отдыхающих в лагерях, снижается, что говорит о необходимости не точечных льгот, а широких мер поддержки.

Программа детского кешбэка действовала в 2021–2022 годах по поручению президента. Она предусматривала возврат 50% стоимости путёвки (до 20 тысяч рублей). В 2021 году в её рамках отдохнули 420 тысяч детей.

