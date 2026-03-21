21 марта, 11:10

Суд признал Илона Маска виновным в обмане акционеров Twitter

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Американский суд присяжных в Сан-Франциско вынес вердикт, согласно которому Илон Маск намеренно ввёл инвесторов в заблуждение, публично критикуя Twitter перед покупкой компании. Ему предстоит выплатить компенсацию, сообщает агентство Bloomberg.

В 2022 году предприниматель заявлял о большом количестве фейковых аккаунтов на платформе и намеревался отказаться от сделки, пытаясь снизить её стоимость. Присяжные исходили из информации об ущербе, нанесённом стоимости акций компании заявлениями Маска в течение примерно пяти месяцев торгов. Сумма компенсации инвесторам будет определена судом позднее.

Маск приобрёл соцсеть в 2022 году за $44 млрд, переименовав её в X. До сделки бизнесмен неоднократно критиковал платформу за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне. После покупки Маск обещал изменить соцсеть и отказаться от цензуры.

Ранее Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира, удерживая это «звание» второй год подряд. Состояние бизнесмена оценивается в 839 миллиардов долларов, что в 2,5 раза выше показателей прошлого года.

Наталья Афонина
