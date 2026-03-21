В Курске из-за падения БПЛА повреждены машины, загорелся частный дом

В Железнодорожном округе Курска произошло падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате инцидента повреждены не менее трёх автомобилей. Вблизи микрорайона Волокно загорелся частный дом. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Также сегодня утром ВСУ вновь предприняли попытку атаковать беспилотниками Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки.