Торжественная церемония в Мадриде обернулась неожиданным конфузом для градоначальника. Прямо во время открытия памятника погибшим за свободу прессы журналистам на голову мэра Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды испражнился голубь, сообщает Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошёл в тот момент, когда политик заканчивал свою речь. На опубликованных кадрах видно, как градоначальник прерывает выступление, кладёт руку на голову и вытирает экскременты. Продолжить церемонию в привычном формате мэру не удалось.

Это не единственная новость, связанная с голубями в Европе. Ранее британское издание опубликовало материал, в котором утверждается, что в России по указанию президента Владимира Путина создаются «эскадрильи голубей-шпионов»: компания Neiry якобы вживляет птицам чипы в мозг для управления стаями, что позволяет вести скрытую съёмку и сбор данных. При этом разработчик технологии заявляет о сугубо мирном применении — от экологического мониторинга до поисковых операций.