Названа цель «сенсации» об эскадрилье российских «голубей-шпионов» над Европой

Публикации британского таблоида The Sun о российской «шпионской эскадрилье голубей» представляют собой элемент пропагандистской обработки населения, заявил политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, подобные нелепые новости создают у европейцев устойчивое чувство угрозы, даже если факты не соответствуют действительности.

«Таблоиды по типу The Sun рассчитаны на не слишком образованную и не страдающую критическим мышлением публику. Интеллектуалы The Sun не читают. Но на широкие массы, которые составляют основную массу избирателей, они могут подействовать», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что такие материалы способствуют разжиганию военной истерии. А власти Великобритании используют подобные публикации для подготовки общественного мнения к возможной эскалации конфликта с Россией, воздействуя в первую очередь на широкие массы избирателей, а не на интеллектуальную элиту.