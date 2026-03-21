Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 12:38

МЭА рекомендовало миру снизить скорость езды из-за роста цен на нефть

Автомобильная дорога в Москве. Обложка © Life.ru

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало государствам принять меры для смягчения последствий роста цен на энергоносители, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Среди предложений — снижение скорости на автомагистралях, поощрение использования общественного транспорта и переход на удалённую работу.

В агентстве подчеркнули, что подобные шаги могут помочь в сложившихся условиях. Также МЭА посоветовало вводить ограничения доступа автомобилей в определённые зоны крупных городов, например, по чётности номеров.

Ранее сообщалось, что США выдали временную лицензию на продажу иранской нефти. Разрешение распространяется на сырьё, которое было загружено на танкеры до полуночи 20 марта. Документ позволяет проводить операции по продаже, поставке и выгрузке нефти и нефтепродуктов в течение месяца — до полуночи 19 апреля.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar