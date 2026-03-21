МЭА рекомендовало миру снизить скорость езды из-за роста цен на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендовало государствам принять меры для смягчения последствий роста цен на энергоносители, вызванного ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Среди предложений — снижение скорости на автомагистралях, поощрение использования общественного транспорта и переход на удалённую работу.

В агентстве подчеркнули, что подобные шаги могут помочь в сложившихся условиях. Также МЭА посоветовало вводить ограничения доступа автомобилей в определённые зоны крупных городов, например, по чётности номеров.

Ранее сообщалось, что США выдали временную лицензию на продажу иранской нефти. Разрешение распространяется на сырьё, которое было загружено на танкеры до полуночи 20 марта. Документ позволяет проводить операции по продаже, поставке и выгрузке нефти и нефтепродуктов в течение месяца — до полуночи 19 апреля.