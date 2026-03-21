21 марта, 14:19

На замену загрязнённого мазутом песка на пляжах Анапы потребуется три месяца

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Для полного замещения песка, загрязнённого мазутом, на пляжах Анапы потребуется три месяца. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.

«Нами уже разработана карта-схема. Чтобы в полном объёме завершить замещение загрязнённого песка, потребуется три месяца», — сказала она.

Восемь пляжей Анапы вывели из опасной зоны после разлива нефти в Чёрном море

Ранее сообщалось, что власти намерены открыть пляжный сезон в Анапе после завершения исследований проб воды и песка. Предложение Роспотребнадзора планируется довести до логического завершения, потому что сейчас ещё идут окончательные исследования. Именно они смогут позволить открыть пляжи.

Наталья Афонина
