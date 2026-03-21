На замену загрязнённого мазутом песка на пляжах Анапы потребуется три месяца

Для полного замещения песка, загрязнённого мазутом, на пляжах Анапы потребуется три месяца. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова.

«Нами уже разработана карта-схема. Чтобы в полном объёме завершить замещение загрязнённого песка, потребуется три месяца», — сказала она.

Ранее сообщалось, что власти намерены открыть пляжный сезон в Анапе после завершения исследований проб воды и песка. Предложение Роспотребнадзора планируется довести до логического завершения, потому что сейчас ещё идут окончательные исследования. Именно они смогут позволить открыть пляжи.