21 марта, 13:20

УПЦ Киевского патриархата избрала новым главой архиепископа Никодима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата объявила об избрании нового предстоятеля. Об этом сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев на своей странице в соцсети.

Новым главой УПЦ КП стал архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим. Шибаев подчеркнул, что избрание прошло «единственно правильным каноническим путем», а регистрацию нового гражданского устава он назвал одной из задач, стоящих перед избранником. Голосование проводилось в электронном формате.

Как отмечают в Союзе православных журналистов, очное голосование оказалось невозможным, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал похоронить его, и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском соборе.

Накануне в раскольнической структуре обвинили Православную церковь Украины в «похищении» тела Филарета. Там напомнили, что покойный завещал совершить чин отпевания архиереям его организации, а не ПЦУ.

«Отошёл ко дьяволу»: В ГД рассказали, как Филарет провалил создание на Украине «своей» церкви
«Отошёл ко дьяволу»: В ГД рассказали, как Филарет провалил создание на Украине «своей» церкви

Бывший предстоятель раскольнической структуры Филарет (в миру — Михаил Денисенко) ушёл из жизни 20 марта в Киеве в возрасте 97 лет. 9 марта он был госпитализирован в одно из столичных медучреждений из-за ухудшения самочувствия.

Юрий Лысенко
