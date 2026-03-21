УПЦ Киевского патриархата избрала новым главой архиепископа Никодима

Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата объявила об избрании нового предстоятеля. Об этом сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев на своей странице в соцсети.

Новым главой УПЦ КП стал архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим. Шибаев подчеркнул, что избрание прошло «единственно правильным каноническим путем», а регистрацию нового гражданского устава он назвал одной из задач, стоящих перед избранником. Голосование проводилось в электронном формате.

Как отмечают в Союзе православных журналистов, очное голосование оказалось невозможным, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где Филарет завещал похоронить его, и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском соборе.

Накануне в раскольнической структуре обвинили Православную церковь Украины в «похищении» тела Филарета. Там напомнили, что покойный завещал совершить чин отпевания архиереям его организации, а не ПЦУ.