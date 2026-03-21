В Башкирии бьют тревогу из-за 11-летней девочки-маугли в многодетной семье

В башкирской деревне Вавилово местные жители бьют тревогу из-за многодетной семьи, в которой, по их словам, дети предоставлены сами себе. Особое внимание вызывает судьба 11-летней девочки — у неё нет не только образования, но и даже свидетельства о рождении, сообщает телеграм-канал BAZA.

По словам соседей, в семье девочки растут девять детей. Мать воспитанием не занимается. Подростки из этой семьи, как утверждают жители, с раннего возраста употребляют спиртное, агрессивно ведут себя в общественных местах: школьники из деревни боятся ездить с ними в одном автобусе из-за оскорблений, плевков и угроз избиения.

Самому младшему ребёнку — 11 лет. Девочка официально нигде не числится, у неё нет свидетельства о рождении. Мать не скрывает этого факта и не предпринимает попыток оформить документы. Семья живёт в небольшом доме без постоянного дохода, существование поддерживают только соседи и волонтёры, которые приносят одежду и еду.

Жители деревни винят в сложившейся ситуации не только мать, но и госорганы. По их словам, органы опеки, полиция, врачи и школа не следят за этой семьей и «закрывают глаза» на проблему, несмотря на явные признаки неблагополучия.

