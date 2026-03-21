Землетрясение магнитудой 6,5 произошло недалеко от берегов Антигуа и Барбуда

В море у берегов островного государства Антигуа и Барбуда произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 1826 км к северо-востоку от столицы Сент-Джонс, где проживает около 24 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Антигуа и Барбуда — независимая страна, включающая одноимённые острова и ещё несколько небольших. Государство входит в Содружество наций и находится между Карибским морем и Атлантическим океаном.

Ранее Life.ru сообщал о мощных подземных толчках у побережья Италии. В Тирренском море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 — эпицентр находился неподалёку от острова Искья и Неаполя. Несмотря на ощутимые колебания, разрушений и пострадавших не было, угрозу цунами также не объявляли.