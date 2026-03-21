Карликовый мангуст не оценил новый «тренажёр» в Ленинградском зоопарке

Карликовый мангуст в Ленинградском зоопарке залез на новый «тренажёр» и оказался в неловкой ситуации. Об этом со ссылкой на сотрудников зоосада сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Уточняется, что зверёк забрался на край крутящейся миски, которая неожиданно стала резко набирать скорость. Малыш попытался справиться с ситуацией, но безуспешно, удержаться ему не удалось.

Ранее в посёлке Токсово Ленинградской области посетители зоопарка скормили 19-летнему медведю сгущённое молоко и быстро покинули территорию. После этого животному стало плохо. У зверя началась тошнота и рвота. Ветеринары дали ему сорбенты.