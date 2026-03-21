Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 13:56

«Открытая претензия»: Штаты маргинализируют РФ в энергетике, заявил Лавров

Cергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Соединённые Штаты в намеренном выдавливании РФ с европейских энергетических рынков. В интервью телеканалу ОТР глава дипведомства заявил, что Вашингтон открыто демонстрирует стремление к глобальному доминированию в энергетике.

По словам Лаврова, США приветствовали и продолжают приветствовать маргинализацию России в данной сфере. Он привёл в пример Сербию, где, как отметил министр, происходит вытеснение российских энергетических игроков.

«Это уже американцы свой вклад вносят: [экс-президент США] Джо Байден начал, а [нынешний президент] Дональд Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всём мире, во всех регионах», — подчеркнул Лавров.

Страны МЭА подключили к поставкам нефть из чрезвычайных запасов
Ранее сообщалось, что власти Великобритании вывели из-под санкций транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть», говорится в генеральной лицензии Управления по финансовым ограничениям. Исключение распространяется на перевозку нефти из Казахстана и будет действовать до 18 марта 2028 года.

BannerImage
Анастасия Никонорова
