Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Соединённые Штаты в намеренном выдавливании РФ с европейских энергетических рынков. В интервью телеканалу ОТР глава дипведомства заявил, что Вашингтон открыто демонстрирует стремление к глобальному доминированию в энергетике.

По словам Лаврова, США приветствовали и продолжают приветствовать маргинализацию России в данной сфере. Он привёл в пример Сербию, где, как отметил министр, происходит вытеснение российских энергетических игроков.

«Это уже американцы свой вклад вносят: [экс-президент США] Джо Байден начал, а [нынешний президент] Дональд Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всём мире, во всех регионах», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании вывели из-под санкций транспортировку казахстанского сырья компанией «Роснефть», говорится в генеральной лицензии Управления по финансовым ограничениям. Исключение распространяется на перевозку нефти из Казахстана и будет действовать до 18 марта 2028 года.