В Петербурге полиция проверила 180 иностранцев в ходе рейда в хостеле
После рейда в хостеле на Московском проспекте 25 человек доставили в отделы полиции, сообщил инспектор 3 отдела УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, старший лейтенант полиции Ярослав Гладуняк. По его словам, всего проверили 180 иностранных граждан.
У одиннадцати человек правоохранители выявили нарушения миграционного законодательства. Данные лица были доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства, подчеркнул инспектор. Мероприятие находится на особом контроле у руководства главного управления, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Уточняется, что параллельно сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на дороге: остановили около пятидесяти автомобилей, а некоторых водителей привлекли к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Ранее в Василеостровском районе Петербурга прошёл крупный полицейский рейд, после которого правоохранители решают вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел. За время операции сотрудники остановили около 470 автомобилей и проверили более 360 человек.
