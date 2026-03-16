В Петербурге после рейда у ЗСД готовят не менее пяти уголовных дел
В Василеостровском районе Петербурга прошёл крупный полицейский рейд, после которого правоохранители решают вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел. Проверка состоялась 14 марта на проспекте Крузенштерна у съезда на ЗСД.
За время операции сотрудники остановили около 470 автомобилей и проверили более 360 человек. Среди них было 56 иностранных граждан.
В рейде участвовали ДПС, миграционная служба, патрульно-постовые наряды, кинологи и оперативные подразделения. Также содействие оказывали представители ФСО.
По итогам проверки полицейские выявили несколько десятков административных нарушений. Часть из них связана с миграционным законодательством, часть — с правилами дорожного движения.
Как уточнили в региональном главке МВД, материалы для уголовных дел в основном касаются краж и подделки документов. Окончательное процессуальное решение по ним ещё принимается.
А ранее в Санкт-Петербурге полиция в ходе рейда на территории Апраксина двора задержала 23 иностранца с нарушениями миграционного законодательства. Нелегалы пытались спрятаться от правоохранителей за вешалками в магазине.
