Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 09:09

В Петербурге после рейда у ЗСД готовят не менее пяти уголовных дел

Обложка © Life.ru

В Василеостровском районе Петербурга прошёл крупный полицейский рейд, после которого правоохранители решают вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел. Проверка состоялась 14 марта на проспекте Крузенштерна у съезда на ЗСД.

За время операции сотрудники остановили около 470 автомобилей и проверили более 360 человек. Среди них было 56 иностранных граждан.

В рейде участвовали ДПС, миграционная служба, патрульно-постовые наряды, кинологи и оперативные подразделения. Также содействие оказывали представители ФСО.

По итогам проверки полицейские выявили несколько десятков административных нарушений. Часть из них связана с миграционным законодательством, часть — с правилами дорожного движения.

Как уточнили в региональном главке МВД, материалы для уголовных дел в основном касаются краж и подделки документов. Окончательное процессуальное решение по ним ещё принимается.

А ранее в Санкт-Петербурге полиция в ходе рейда на территории Апраксина двора задержала 23 иностранца с нарушениями миграционного законодательства. Нелегалы пытались спрятаться от правоохранителей за вешалками в магазине.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar