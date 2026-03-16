В Петербурге после рейда у ЗСД готовят не менее пяти уголовных дел

В Василеостровском районе Петербурга прошёл крупный полицейский рейд, после которого правоохранители решают вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел. Проверка состоялась 14 марта на проспекте Крузенштерна у съезда на ЗСД.

За время операции сотрудники остановили около 470 автомобилей и проверили более 360 человек. Среди них было 56 иностранных граждан.

В рейде участвовали ДПС, миграционная служба, патрульно-постовые наряды, кинологи и оперативные подразделения. Также содействие оказывали представители ФСО.

По итогам проверки полицейские выявили несколько десятков административных нарушений. Часть из них связана с миграционным законодательством, часть — с правилами дорожного движения.

Как уточнили в региональном главке МВД, материалы для уголовных дел в основном касаются краж и подделки документов. Окончательное процессуальное решение по ним ещё принимается.

