В Петербурге «электрики» бесстрашно искали закладку в подъезде на глазах жильцов

В Петербурге двое мужчин попались на поиске закладки с наркотиками в подъезде жилого дома — их задержали соседи и полиция. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Парни бесстрашно искали закладку в доме на проспекте Энергетиков прямо под камерой видеонаблюдения и на глазах у местных жителей.

В процессе они повредили кабель и отключили интернет одному из жильцов. Возмущённые соседи отбили у незваных гостей распределительный щиток и вызвали полицию. Задержанных доставили в отделение.

Ранее Life.ru рассказывал, что известный российский рэпер Pharaoh (Глеб Голубин) был оштрафован на 80 тысяч рублей из-за упоминаний запрещённых веществ в треках. Это был первый случай применения в стране закона, запрещающего любые строчки о наркотиках в песнях.