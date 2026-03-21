Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 14:26

ВВС Израиля нанесли серию ударов по ракетным объектам в Тегеране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TFoxFoto

Израильские военно-воздушные силы в ночное время нанесли удары по Тегерану, основными целями которых стали ракетные объекты Ирана. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Удары пришлись по десяткам объектов, включая центральный комплекс КСИР, используемый для производства и разработки компонентов баллистических ракет, склад для ракетных деталей.

Кроме того, в ходе серии ударов были комплекс Минобороны Ирана, где размещалось производство ракетного топлива, завод по изготовлению деталей для баллистических ракет и несколько объектов систем противовоздушной обороны в Тегеране.

Ранее Иран заявил о готовности к жёсткому ответу в случае продолжения атак на гражданские суда в акватории Персидского залива, в которых обвиняются вооружённые силы США и Израиля. Удары наносятся как по частным, так и по пассажирским судам.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar