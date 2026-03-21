250 рыцарей в средневековых доспехах сразились на ристалище — фоторепортаж Life.ru

В Москве стартовал третий сезон чемпионата «Меч России». Более 250 рыцарей в полных доспехах съехались во дворец спорта «Динамо», чтобы сойтись в полноконтактных боях. Оружие — незаточенные мечи, алебарды, топоры. Экипировка — сталь, кожа и воля к победе.

Чемпионат «Меч России» проходит в Москве. Фото © Life.ru

На ристалище вышли 24 команды из разных уголков страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирска и Ставрополя. Среди участников — многократные чемпионы мира. В этот раз зрителей ждут командные бои 5×5. И не только мужские: женские сборные тоже в строю.

Среди тех, на кого можно обратить внимание, — Дмитрий Кунченко, капитан сборной России, восьмикратный чемпион мира. Рядом с ним — Роман Зуев, чемпион Австрии в номинации «Полуторный меч», и Виталий Грызлов, обладатель титула чемпиона мира в тяжёлом весе. К слову, Грызлов ещё и кузнец — его работы ценят не только в России, но и за рубежом.

Женщины в доспехах — отдельная история. Анастасия Мещерякова («Берн», Москва) — двукратная чемпионка мира в номинации «Полутораручный меч». Марина Головина («Катюша», Москва) — основательница первой женской команды в России и двукратная чемпионка мира в командных боях.

Чемпионат «Меч России» продолжает традиции легендарного Кубка «Динамо», который с 2003-го по 2019 год собирал рыцарей из Великобритании, Китая, Швейцарии и других стран. И да — именно Россия стала родиной этого зрелищного вида спорта, который сегодня называют историческим средневековым боем.

Ранее участница соревнований поделилась историей о том, как пришла в этот необычный и зрелищный вид спорта. По её словам, место женщины — не на кухне, а там, где ей по-настоящему интересно и где она может раскрыть свой потенциал. Она призвала всех заниматься тем, что приносит радость и наполняет смыслом, независимо от стереотипов и ожиданий окружающих.