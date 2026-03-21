Камил Гаджиев назвал Емельяненко — младшего потерявшим актуальность алкоголиком

Главе IBA Умару Кремлёву не стоит обращать внимание на слова известного бойца ММА Александра Емельяненко, считает президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Сам он уже давно игнорирует высказывания спортсмена, считая их полной чушью.

«Емельяненко-младший — обычный алкоголик, давно потерявший свою актуальность. И держится он только за счёт подобных выпадов в адрес нормальных людей. Это его амплуа в последнее время», — подчеркнул собеседник RT.

Так, Емельяненко упрекнул главу IBA в том, что тот не добился успехов в спорте. А у Гаджиева складывается впечатление, что единственным достижением бойца является получение звания мастера спорта много лет назад.

Ранее глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв резко осудил двойные стандарты МОК, который рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО, но не применил аналогичные меры к израильским и американским атлетам.