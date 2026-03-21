21 марта, 14:27

В Турции отдыхающие нашли на пляже Чёрного моря безэкипажный катер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

В Турции на берегу Чёрного моря туристы заметили безэкипажный катер, сейчас территория оцеплена, на месте работает полиция. Об этом пишет агентство IHA. Инцидент произошёл в провинции Орду. Предполагается, что после изучения опасный объект уничтожат.

«Местные жители в районе Юджелер провинции Орду увидели объект у берега и вызвали жандармов. Стражи порядка осмотрели объект и пришли к выводу, что это безэкипажный катер» — сказано в тексте.

По предварительным данным, это может быть украинский беспилотный катере Magura V5. Аналогичные устройства уже прибивало к берегу Турции в 2025 году. О количестве взрывчатки на нём пока не говорится.

Над Брянской областью сбили 154 дрона ВСУ за сутки

Ранее сообщалоь, что две женщины погибли, ещё одна получила ранения в результате обстрела Вооружённых сил Украины в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
