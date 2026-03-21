21 марта, 14:40

Фицо: ЕС из-за ненависти к России рискует остаться с пустыми заправками

Робер Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Робер Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз, отказываясь от российской нефти по чисто идеологическим причинам, рискует столкнуться с дефицитом топлива. Своё мнение он высказал в эфире программы «Субботние диалоги».

«Это чисто идеологические причины и ненависть, которая мешает государствам-членам Европейского союза надавить на Украину и сказать, что нам эта нефть действительно нужна… Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» — сказал Фицо.

По мнению словацкого премьера, восстановление работы нефтепровода «Дружба» было бы полезно для Европы: это стабилизировало бы цены и повысило энергобезопасность региона. Однако, заметил он, значительная часть стран ЕС считает, что допуск российской нефти станет для них поражением.

Ранее премьер-министр Венгрии Витор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит решения Евросоюза в пользу Украины при текущей ситуации с поставками нефти. Словакия и Венгрия уже заблокировали на саммите ЕС выделение Киеву €90 млрд военной помощи на 2026–2027 годы, а также 20-й пакет антироссийских санкций.

Александра Мышляева
