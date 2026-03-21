Подросток поверил в «декларирование для военкомата» и отдал аферистам ценности родителей

В столице зафиксирован необычный случай мошенничества, жертвой которого стал 17-летний подросток. Злоумышленники, используя легенду о «декларировании имущества для военкомата», убедили его передать курьеру фамильные драгоценности на сумму около двух миллионов рублей. Об этом пишет пресс-служба УВД по СЗАО.

Схема сработала на северо-западе Москвы. Подростку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата, и сообщил об утечке персональных данных. Чтобы, как было заявлено, «спасти имущество от возможных последствий», молодому человеку предложили срочно собрать все золотые украшения для процедуры обязательного декларирования.

«Неизвестный убедил собрать ювелирные украшения: золотые кольца, серьги и другие драгоценности. После этого юноша передал их курьеру возле дома на улице Маршала Тухачевского», — говорится в сообщении.

О случившемся в полицию сообщила мать пострадавшего. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители оперативно задержали курьера — им оказался 19-летний молодой человек. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, обслуживавшей инфраструктуру для телефонных мошенничеств. Оперативники задержали трёх подозреваемых, отвечавших за работу сим-боксов. Фигуранты специально арендовали квартиры в жилых домах, где размещали оборудование для обеспечения работы телефонных мошеннических колл-центров.