На Украине люди в панике скупают гречку и рис

Украина столкнулась с дикой нехваткой самых простых продовольственных товаров, в частности с полок магазинов пропадает гречка. Цена за килограмм продукта уже увеличилась в два раза. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Гречка уже в дефиците, и в ближайшее время подорожает на 20 гривен (38 рублей). Вчера… разошлось видео пустых магазинных полок с комментариями, что «киевляне раскупили всю гречку и рис», а самые дешёвые крупы — гречка по 56,99 – 59,99 гривен (108 — 114 рублей) и рис по 59,99 гривен (114 рублей) уже исчезли из продажи… Ситуация на рынке... действительно напряжённая», — сказано в публикации.

Как рассказали изданию бизнесмены, спрос на крупы значительно превысил предложение. Стоимость подстёгивает рост цен на топливо и доставку. Опасаясь ещё большего дефицита, украинцы бросились скупать остатки продукции. Поставщики уже бью тревогу — склады пустеют, и цена скоро вновь взлетит на 10%. Предприниматели назвали спрос на гречку и другие крупы паническим.

Фермеры подтвердили, что резко сокращаются посевные площади, поэтому в следующем году гречихи будет собрано ещё меньше. Дикий ажиотаж на Украине также наблюдается на рис, пшеничную, ячневую, перловую, гороховую крупы.

Ранее также сообщалось, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к последствиям, выходящим далеко за пределы рынка энергоносителей. Как пишет The New York Times, под ударом оказались поставки удобрений, пластмасс, гелия и сахара.