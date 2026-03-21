Путин поздравил Мирзиёева с Наврузом и высоко оценил отношения с Узбекистаном

Отношения между Россией и Узбекистаном находятся на высоком уровне. Об этом говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина лидеру республики Шавкату Мирзиёеву по случаю праздника Навруз, сообщила пресс-служба узбекистанского главы.

В тексте, опубликованном на сайте президента Узбекистана, российский лидер выразил уверенность, что двустороннее стратегическое партнёрство и союзничество будут и впредь развиваться.

По словам Путина, это делается на благо народов двух стран, а также в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Глава государства пожелал Мирзиёеву здоровья и успехов, а всем гражданам Узбекистана — счастья и процветания.

Сегодня Владимир Путин поздравил с Наврузом не только Шавката Мирзиёева, но и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В своём послании российский лидер подчеркнул, что развитие союзнических отношений между Москвой и Душанбе способствует упрочению безопасности в Центральной Азии, и выразил уверенность, что двустороннее взаимодействие продолжит развиваться в русле стратегического партнёрства.