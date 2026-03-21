Дальнейший рост цен на энергоносители и сырьё приведёт к ускорению глобальной инфляции. Такой прогноз опубликовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети.

Таким образом глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал данные The Spectator index, согласно которым за последний месяц произошёл резкий скачок стоимости ключевых ресурсов. Цена на газ в Европе выросла почти вдвое (+93%), топливо для отопления подорожало на 68%, а нефть марки Brent прибавила 52%.

«Цены будут продолжать расти, вызывая цепную реакцию во всех остальных секторах экономики и усиливая инфляцию», — написал Дмитриев.

Помимо энергоносителей, аналитики фиксируют удорожание сырья для промышленности и сельского хозяйства: азотное удобрение карбамид прибавило 35%, сера подорожала на 23%, а уголь — на 20%. По мнению экспертов, такой рост издержек неизбежно отразится на стоимости конечных товаров и услуг по всему миру.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев заявил, что жители Европы и Великобритании скоро почувствуют бытовые трудности из-за отказа европейских чиновников от российской энергии, назвав причиной этого главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других русофобски настроенных бюрократов.