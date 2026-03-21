Дмитриев иронично предложил лидерам ЕС и Британии заняться метакогницией
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев с иронией обратился к лидерам Евросоюза и Великобритании, предложив им освоить метакогницию — способность осознавать и корректировать собственные мыслительные процессы. Свою публикацию он разместил в социальной сети Х.
«Возможно, бюрократам ЕС и Великобритании стоит заняться метакогницией? Проанализировать и исправить ошибки в своём мышлении? Бельгия начинает показывать путь», — написал глава РФПИ.
Так он отреагировал на пост, в котором поясняется, что метакогниция — это способность размышлять о собственном мышлении, которая считается высшей формой интеллекта.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейший рост цен на энергоносители и сырьё приведёт к ускорению глобальной инфляции, комментируя данные о резком скачке стоимости ресурсов за последний месяц: цена на газ в Европе выросла почти вдвое (+93%), топливо для отопления подорожало на 68%, нефть марки Brent прибавила 52%. По его словам, цены будут продолжать расти, вызывая цепную реакцию во всех секторах экономики.
