ЦСКА прервал серию поражений в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Московский ЦСКА на домашней арене со счётом 3:1 переиграл махачкалинское «Динамо». Встреча состоялась в рамках 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги.

У армейцев отличились Энрике Кармо, забивший свой первый гол за клуб, Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев. У гостей единственный мяч провёл Гамид Агаларов.

Для красно-синих эта победа стала первой в чемпионате с 29 ноября прошлого года, когда был обыгран «Оренбург» (2:0). Команда прервала безвыигрышную серию, длившуюся четыре встречи. Главный тренер столичного клуба Фабио Челестини наблюдал за игрой с трибуны из-за дисквалификации, полученной в предыдущем туре.

После этого матча ЦСКА набрал 39 очков и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. Махачкалинцы с 21 баллом располагаются на 12-м месте. В следующем туре армейцы 4 апреля на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном», а динамовцы днём позже примут калининградскую «Балтику».

Сегодня наставник сборной Никарагуа Отониэль Оливас поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России. По словам специалиста, он и его футболисты отдают себе отчёт в том, что противостоять им предстоит оппоненту очень высокого уровня, и относятся к этому как к данности, когда речь заходит о встречах с европейскими сборными.