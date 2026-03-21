Жительница Петербурга ослепла и стала инвалидом после странного антидепрессанта

25-летняя жительница Петербурга Дарья лишилась зрения и получила первую группу инвалидности после приёма ламотриджина, назначенного ей психотерапевтом от депрессии. О своей истории она рассказала Baza.

Четыре года назад девушка начала принимать препарат. Сначала стало лучше, но через пару недель состояние резко ухудшилось: появилась сильная сыпь, температура подскочила почти до 40 градусов. Врачи долго не могли понять причину. Когда подтвердился синдром Стивена–Джонсона (острая аллергическая реакция), было уже поздно — последствия оказались необратимыми.

Больше всего пострадали глаза: слёзные железы атрофировались, слеза не вырабатывается. Дарья перенесла четыре пересадки роговицы, но зрение продолжает падать. Развившуюся катаракту оперировать пока нельзя из-за высокого риска осложнений.

Дарья уверена, что причиной стал именно ламотриджин. Она обратила внимание, что препарат изначально представляли как антидепрессант, хотя на самом деле это нормотимик — средство для стабилизации настроения. Сейчас девушка собрала сообщество пострадавших от этого лекарства — за последний год к нему присоединились около 30 человек.

