Акинфеев впервые за 16 лет допустил две ошибки за сезон в РПЛ

В матче 22-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев допустил ошибку, которая привела к голу. Это уже второй подобный промах вратаря за текущий розыгрыш чемпионата.

Две ошибки за сезон, приведшие к взятию ворот, случились у Акинфеева впервые за последние 16 лет. Ранее он неудачно действовал в 8-м туре против «Ростова», где армейцы уступили 0:1. В последний раз вратарь допускал больше двух таких оплошностей в сезоне-2010 — тогда их было четыре.

Напомним, московский ЦСКА на домашней арене со счётом 3:1 обыграл махачкалинское «Динамо».Победа над махачкалинцами стала для ЦСКА первой в чемпионате с ноября 2025 года. Команда прервала 4-матчевую безвыигрышную серию. Челестини наблюдал за игрой с трибуны — его дисквалифицировали в прошлом туре.