Путин и Лукашенко поговорили по телефону

У президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к администрации главы РБ телеграм-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — сказано в посте. Детали беседы пока неизвестны.

Накануне Александр Лукашенко рассказал о просьбе, с которой к нему обратилась первая леди США Мелания Трамп. Она хотела бы, чтобы президент Белоруссии поговорил с Владимиром Путиным об украинских детях, которые оказались на российской территории после начала СВО.